بن سبعيني ضمن التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا

يواصل الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، لاعب بورسيا دورتموند الألماني، حصد الاعتراف، عن مردوده في دوري أبطال أوروبا، ضد دينامو زغرب.

وسجل رامي بن سبعيني، تواجده ضمن التشكيلة المثالية للجولة الخامية من دوري أبطال أوروبا، التي كشفت عنها صحيفة “ليكيب” الفرنسية.

ونال الدولي الجزائري، ونجم بورسيا دورتموند الألماني، علامة (8/10)، عن مردوده في هذه الجولة من دوري الأبطال.

وتواجد رامي بن سبعيني، ضمن هذه التشكيلة المثالية، إلى جانب عدة نجوم، على غرار ساكا، لاعب أرسنال، وألفاريز، لاعب أتليتيكو مدريد، وغيرهم.