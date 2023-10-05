بن سبعيني ضمن التشكيلة المثالية لرابطة الأبطال

نال الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، نجم بوريسيا دورتموند الألماني، الاعتراف، نظير مردوده في الجولة الأخيرة من رابطة الأبطال في مواجهة آسي ميلان.

وشارك بن سبعيني، أساسياً في هذا اللقاء ضمن تشكيلة دورتموند، في هذه المواجهة التي انتهت بالتعادل السلبي.

ونال الدولي الجزائري، ثاني أفضل تنقيط في هذا اللقاء، حسب موقع “سوفا سكور”، الذي منحه علامة (8.8) عن مردوده.

وبفضل هذا التنقيط، سجل رامي بن سبعيني، تواجده ضمن التشكيلة المثالية لهذه الجولة من رابطة الأبطال، إلى كبار نجوم أوروبا.