بن سبعيني ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ13 من البوندسليغا

حظي الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، بالاعتراف، نظير مردوده رفقة ناديه بوريسيا دورتموند، في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الألماني.

وكشف موقع “هوسكورد” العالمي، اليوم الإثنين، عن تشكيلته المثالية للجولة الـ13 من الدوري الألماني، والتي ضمت اسم بن سبعيني.

كما منح ذات الموقع، علامة (7.33) للدولي الجزائري، نظير مردوده في المباراة التي جمعتهم بنادي بوريسيا مونشنغلادباخ، في هذه الجولة.

يذكر أن رامي بن سبعيني، عاد رفقة ناديه بوريسيا دورتموند، بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1)، من مباراتهم أمام مضيفهم بوريسيا مونشنغلادباخ.