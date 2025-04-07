بن سبعيني ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ28 من البوندسليغا

أختير الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، مدافع نادي بوريسيا دورتموند، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ28 من البوندسليغا الألمانية.

وكشف موقع “هوسكورد” العالمي، اليوم الإثنين، النشكيلة المثالية لهذه الجولة من الدوري الألماني، والتي ضمت اسم بن سبعيني.

كما منح ذات الموقع المختص في الأرقام، والإحصائيات، الدولي الجزائري، علامة (8.11/10)، عن مردودع في هذه الجولة الـ28.

يذكر أن رامي بن سبعيني، شارك أساسيا مع ناديه بوريسيا دورتموند، في الفوز المحقق خلال الجولة الـ28، برباعية مقابل هدف، على حساب فريق فرايبورغ.