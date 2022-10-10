بن سبعيني ضمن التشكيلة المثالية للجولة التاسعة من البوندسليغا

نال الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، لاعب بوريسيا مونشنغلادباخ الألماني، الإعتراف، نظير مردوده في الجولة التاسعة من الدوري الألماني.

وسجل بن سبعيني، تواجده ضمن التشكيلة المثالية، للجولة التاسعة، إلى جانب العديد من النجوم الناشطين في البوندسليغا.

كما نال الدولي الجزائري، تنقيط (7.7)، نظير تألقه في المواجهة التي جمعة ناديه غلادباخ، بكولن، لحساب هذه الجولة.

يذكر أن رامي بن سبعيني، ساهم بتسجيله لهدفين، في الفوز الذي حققه ناديه غلادباخ، بنتيجة 5-2، على حساب كولن.