بن سبعيني ضمن التشكيلة المثالية للدوري الألماني

حظي الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، بالاعتراف نظير مردوده في المباراة الأخيرة مع ناديه بوريسيا دورتموند في الدوري الألماني.

ونشر موقع “هوسكورد” العالمي، اليوم الإثنين، التشكيلة المثالية الخاصة بالجولة الـ11 من “البوندسليغا”، والتي ضمت اسم بن سبعيني.

كما نال الدولي الجزائري، ونجم نادي دورتموند الألماني، علامة (8.10)، عن مردوده في المباراة الأخيرة لناديه والتي جمعتهم بفريق فرايبورج.

يذكر أن رامي بن سبعيني، شارك في الفوز العريض الذي حققه ناديه بوريسيا دورتموند، برباعية نظيفة، على حساب فريق فرايبورج، ضمن هذه الجولة الـ11 من الدوري الألماني.