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الرياضة

بن سبعيني ضمن تعداد بوروسيا دورتموند في جولة آسيا التحضيرية

بقلم فيصل زيان بوزيان
بن سبعيني ضمن تعداد بوروسيا دورتموند في جولة آسيا التحضيرية
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تواجد إسم الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، ضمن قائمة فريقه بوروسيا دورتموند، المعنية بخوض الجولة التحضيرية بقارة آسيا.

تحضيرا للموسم الكروي الجديد 2024.2025. وحل تعداد الفريق الألماني، صبيحة اليوم السبت، بالأراضي، التيلندية، للدخول في أجواء التحضيرات.

للإشارة، تخلص ظهير النادي الأصفر والأسود، بن سبعيني، من إصابته التي أنهت موسمه مبكرا منذ شهر مارس المنقضي، وسيكون ضمن مخططات المدرب، نوري شاهين.

رابط دائم : https://nhar.tv/epZ2N
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