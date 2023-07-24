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الرياضة

بن سبعيني ضمن قائمة دورتموند تحسبا لجولة الولايات المتحدة التحضيرية

بقلم فيصل زيان بوزيان
بن سبعيني ضمن قائمة دورتموند تحسبا لجولة الولايات المتحدة التحضيرية
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تواجد المدافع الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، ضمن قائمة فريقه بوروسيا دورتموند المعنية بتربص الولايات المتحدة الأمريكية، التحضيري للموسم الجديد.

وحسب بيان الفريق الألماني، فإن تربص الولايات المتحدة الأمريكية سيجرى بمدينتي لاس فيغاس وشيكاغو، والذي سيدوم لغاية 3 أوت المقبل.

كما أضاف بيان بوروسيا دورتموند، أن تربص الفريق ستتخلله مواجهتين وديتين ضد مانشستر يونايتد وتشلسي الإنجليزيين 31 جويلية و 3 أوت.

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