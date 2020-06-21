بن سبعيني على بعد خطوة من ضمان المشاركة في رابطة الأبطال

يتواجد الدولي الجزائري رامسي بن سبعيني، وناديه بوريسيا مونشنغلادباخ الألماني، على بعد نقطة واحدة، من ضمان المشاركة في رابطة الأبطال للموسم المقبل.

وبعد الفوز الذي حققه بن سبعيني، رفقة ناديه، أمس السبت، على حساب بادربورن، أصبح مونشنغلادباخ، بحاجة لنقطة واحدة فقط لضمان تأهله لرابطة الأبطال.

ويملك مونشنغلادباخ، 62 نقطة في رصيده، بفارق نقطتين عن ملاحقه المباشر ليفركوزن، لتكون الجولة المقبلة من الدوري الألماني، هي الفاصل في تحديد المتأهل لرابطة الأبطال.

يذكر أن رامي بن سبعيني، سيستقبل في الجولة المقبلة والأخيرة من الدوري الألماني، رفقة ناديه بوريسيا مونشنغلادباخ، نادي هيرتا برلين.