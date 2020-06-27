بن سبعيني على بعد 90 دقيقة من رابطة الأبطال

سيخوض الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، اليوم السبت، رفقة ناديه بورسيا مونشنعلادباخ، مباراة الموسم، أمام نادي هيرتا برلين، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الألماني.

ويسعى بن سبعيني رفقة ناديه بورسيا مونشنغلادباخ، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ضيفه هيرتا برلين، قصد اقتطاع تأشيرة التأهل لمنافسة رابطة الأبطال.

وسيكون رامي بن سبعيني، أساسيا في هذه القمة، حسبما كشف عنه الموقع الرسمي لناديه، باعتباره ركيزة أساسية في الفريق.

ويحتاج نادي غلادباخ، لنقطة واحدة على الأقل، يعزز بها رصيده في ترتيب البندسليغا، لضمان تأهله رسميا، للمنافسة الأوروبية.

يذكر أن رامي بن سبعيني، يحتل رفقة ناديه بورسيا مونشنغلادباخ، المركز الرابع في ترتيب الدوري الألماني، برصيد 62 نقطة.