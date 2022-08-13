بن سبعيني على رأس التشكيلة الأساسية لغلادباخ أمام شالك

يحل الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، وناديه بوريسيا مونشنغلادباخ، ضيفا على فريق شالك، في الجولة الثانية من البوندسليغا.

وسجل بن سبيعيني، تواجده على رأس التشكيلة الأساسية لفريقه، والتي كشف عنها الحساب الرسمي لغلادباخ.

كما يأتي تواجد الدولي الجزائري ضمن هذه التشكيلة، نظير تألقه في الجولة الأولى، خلال مواجهة هوفنهايم.

يذكر أن رامي بن سبعيني، سجل هدف عالمي، في شباك هوفنهايم، ساهم من خلال في فوز غلادباخ بثلاثية نظيفة.