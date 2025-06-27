بن سبعيني على رادار أولمبيك مارسيليا

برز اسم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، ضمن قائمة الأسماء المرشحة لتعزيز صفوف أولمبيك مارسيليا، في ظل سعي إدارة النادي إلى إعادة هيكلة الخط الخلفي استعدادًا للموسم الجديد.

وحسب ما أوضحه موقع le10sport الفرنسي، فإن رئيس نادي “لوام” بابلو لونغوريا، والمدير الرياضي مهدي بن عطية، يعملان على تسريع وتيرة المفاوضات بعد بداية سوق انتقالات بطيئة نسبيًا. إذ يعَدُّ المنظومة الدفاعية الهاجس الأول للطاقم الفني. نظرًا للمعاناة التي عرفها الفريق خلال الموسم الماضي.

وأضاف المصدر ذاته أن المدافع الجزائري يعَدُّ أحد الخيارات الجادة المطروحة على طاولة نادي الجنوب الفرنسي. لما يملكه من خبرة دولية كبيرة، سواء مع منتخب الجزائر أو من خلال تجاربه في “الليغ 1” سابقًا مع رين ومونبلييه. قبل انتقاله إلى الدوري الألماني.