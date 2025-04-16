بن سبعيني على رادار ميلان

دخل المدافع الدولي الجزائري، لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، رامي بن سبعيني، على رادار نادي ميلان الإيطالي.

ووفقاً لتقرير موقع “Fichajes” الإسباني، فإن نادي ميلان الإيطالي يبحث عن تعزيزات قوية لخط الدفاع. ووجه اهتمامه صوب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، لاعب بوروسيا دورتموند، بوصفه لاعباً يجمع بين الجودة، الخبرة، والمرونة التكتيكية.

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة نادي ميلان تقوم حاليًا بتقييم الشروط المالية للصفقة التي يتوقع أن تتم بمبلغ أقل من القيمة السوقية للاعب. وذلك في ظل استعداد دورتموند للتفاوض بسبب عدم ثبات مستوى خريج مدرسة بارادو، ورغبة النادي الألماني في إجراء تعديلات على تشكيلته.

وأكد المصدر أيضاً أن إدارة “الروسونيري” ربطت اتصالات أولية مع محيط اللاعب، بن سبعيني، للتأكد من مدى رغبته في إتمام هذه الخطوة.