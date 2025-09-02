بن سبعيني: “علينا الفوز أمام بوتسوانا ثم التفكير في غينيا”

رفع مدافع المنتخب الوطني، رامي بن سبعيني، من سقف طموحاته، بمناسبة تربص سبتمبر الجاري، تحسبا لمواجهتي بوتسوانا وغينيا، يومي الـ 4 والـ 8 من نفس الشهر ضمن تصفيات مونديال 2026.

وأكد بن سبعيني، في تصريحات خص بها القناة الرسمية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”. بأن العناصر الوطنية، ستقدم كل شيء في اللقاءين.

قبل أن يحذر لاعب بوروسيا دورتموند الألماني. من التفكير في لقاء غينيا قبل موقعة تيزي وزو أمام بوتسوانا، وختم: “علينا أن نلعب لقاء بلقاء.. يجب الفوز على بوتسوانا ومن ثم التفكير في غينيا”.