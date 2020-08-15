بن سبعيني: “غلادباخ ستكون محطة مهمة في مشواري”

اعتبر الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، أنه اتخذ القرار الصائب باختياره الانضمامه إلى نادي بوريسيا مونشنغلادباخ، لأن هذا النادي سيكون محطة مهمة في مشواره الكروي.

وتناقلت وسائل إعلامية تصريحات بن سبعيني، في هذا الخصوص، أين قال: “عندما أمضيت في غلادباخ، شعرت أنها ستكون محطة مهمة في مشواري”.

وأضاف الدولي الجزائري: “أدرت أن نحقق موسم جيد، وفي الأخير كل شيء سار على أحسن ما يرام، وتمكنا من التأهل لرابطة الأبطال”.

وتابع رامي بن سبعيني: “لست نادما على الإنضمام لبوريسيا مونشنغلادباخ، كان قرارا جيدا، وأتمنى أنتستمر الأمور على هذا الوضع”.