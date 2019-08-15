بن سبعيني: “غلادبخ سيسمح لي بالإرتقاء لمستوى أعلى”

أدلى الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، بأول تصريحاته، بعد انضمامه لبوريسيا مونشنغلادبخ، معبرا عن سعاتدته، وآماله رفقة هذا النادي.

وصرح رامي بن سبعيني، لوسائل إعلام ألمانية “راينيش بوست”: “أخبرني المدرب ماركو روز، والمدير الرياضي ماكس إيبرل، أهداف الفريق، ورأيت أن ذلك يناسبني جدا”.

وأضاف لاعب الخضر: “بالإضافة لذلك، بوريسيا مونشنغلادبخ يعتبر ناد ممتاز، أين يمكنني الإرتقاء إلى مستوى أعلى”.

وأكد رامي بن سبعيني في الأخير، أن لم يجد صعوبة في الإندماج مع التشكيلة، بالنظر لوجود لاعبين من فرنسا على غرار تورام. لكن أريد تعلم الألمانية في أسرع وقت ممكن.