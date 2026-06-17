بن سبعيني: “فتحنا المساحات أمام الأرجنتين وسنقاتل من أجل التأهل”

أكد الدولي الجزائري رامي بن سبعيني أن مواجهة المنتخب الأرجنتيني كانت صعبة كما كان متوقعاً، مشيراً إلى أن المنافس أظهر مستوى كبيراً واستحق الفوز في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وقال بن سبعيني في تصريح للتلفزيون العمومي عقب اللقاء: “الأكيد أنها كانت مباراة صعبة، وكنا نعلم ذلك مسبقاً، المنافس كان قوياً ولعب بطريقة جميلة”.

وأوضح مدافع “الخضر” أن المنتخب الوطني حاول العودة في النتيجة خلال المرحلة الثانية، مضيفاً: “في الشوط الثاني كنا نريد العودة في المقابلة، وفتحنا بعض المساحات، وهو الأمر الذي استغله الخصم وسجل أهدافاً أخرى”.

وعن اللقطة التي جمعت زميله عيسى ماندي بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أكد بن سبعيني أنه لم يمنحها اهتماماً كبيراً، قائلاً: “لم أركز كثيراً على تلك اللقطة، والأمر الجيد الآن هو التركيز على العمل والبحث عن ورقة التأهل إلى الدور الثاني”.

وفي ختام تصريحاته، وجه بن سبعيني رسالة شكر إلى الجماهير الجزائرية التي ساندت المنتخب بقوة، قائلاً: “أشكر الأنصار كثيراً على الدعم الكبير الذي قدموه لنا، وسنعمل على إسعادهم في المباريات المقبلة”.