بن سبعيني: “فوز مستحق وخطوة أولى موفقة”

ثمن مدافع الخضر، رامي بن سبعيني، لاعب نادي بوريسيا دورتموند الألماني، انطلاقة الخضر في تصفيات كأس العالم، بما فيها فوزهم الأخير أمام موزمبيق.

ونشر بن سبعيني، عبر حسابه الخاص على منصة “X”، تعليق حول انطلاقة الخضر في تثفيات كأس العالم 2026، أين قال: “خظوة أولى موفقة”.

كما أضاف الدولي الجزائري، ونجم نادي بوريسيا دورتموند الألماني، بخصوص فوزهم الأخير أمام منتخب موزمبيق: “فوز مستحق”.

وأرفق رامي بن سبعيني، هذه التعليقات، بصور له من مشاركته في الفوز الأخير للخضر بثنائية دون رد، أمام موزمبيق.