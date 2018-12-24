“بن سبعيني” في التشكيلة المثالية لـ”الليغ 1″

تواجد الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني في التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي لهذا الأسبوع، بعد آدائه الكبير خلال الإنتصار أمام “نيم”.

وساهم المُدافع الصاعد في تجاوز “رين” لضيفه برباعية كاملة دون رد، مُقدما مُستوى مميزا طيلة الـ90، مؤكدا فورمته العاليمة مؤخرا.

وتحصل خريج مدرسة “بارادو” على تقييم وصل لـ7.8/10 من “هوسكورد” العالمية، والتي وضعته مع نجوم معروفين، أبرزهم المُتألق “كيليان مبابي”.

ولايزال مصير المُدافع مُتعدد المناصب غير واضح، خاصة وأن الإدارة لا تُعارض فكرة بيع عقده إن تحصل على مُقترح مهم.