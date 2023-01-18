بن سبعيني في مدريد الموسم المُقبل !

كشفت مصادر إعلامية إسبانية أن كبير العاصمة الاسبانية مدريد يستهدف التعاقد مع النجم الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني.

حيث ذكرت صحيفة “آس” أن أتلتيكو مدريد يفكر في ضم، بن سبعيني، والذي يلعب لفريق بوروسيا مونشنغلادباخ.

وتُريد إدارة الروخي بلانكوس انتهاء عقد بن سبعيني مع فريقه الألماني في الصيف المقبل للظفر بخدماته.

ويهدف أتلتيكو لتدعيم جبهته اليسرى بسبب انخفاض مستوى، رينيلدو، و قُرب مُغادرة ماريو إرموسو، ووجود ريغيلون المعار من توتنهام.