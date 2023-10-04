بن سبعيني في مهمة التدارك في رابطة الأبطال

يخوض الدولي الجزائري رامي بن سبعيني عشية اليوم الأربعاء، رفقة فريقه بوروسيا دورتموند مواجهة الجولة الثانية لدور مجموعات رابطة الأبطال أمام ميلان.

ومن المنتظر أن يقحم مدرب دورتموند إيدين تيرزيتش مدافعه الجزائري رامي بن سبعيني أساسيا في اللقاء الذي سينطلق بداية من الساعة 20.00 مساء على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

وسيكون لاعب الخضر، في مهمة تدارك خسارة الجولة الأولى أمام باريس سان جيرمان بثنائية نظيفة، من أجل إحياء حظوظ الفريق في التأهل للدور الثمن النهائي من المنافسة.