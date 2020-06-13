بن سبعيني في مهمة صعبة أمام العملاق البافاري

سيكون الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، رفقة ناديه مونشنغلادباخ، أمام مهمة صعبة اليوم السبت، بمواجهتهم لبايرن ميونخ في قمة الجولة الـ31 من الدوري الألماني.

ويسعى رامي بن سبعيني، رفقة ناديه، لتعويض الخسارة الأخيرة أمام فرايبورغ، لتعزيز رصيدهم، ومحاولة الحفاظ على حظوظهم للتواجد ضمن ثلاثي مقدمة ترتيب البوندسليغا.

وستكون مهمة الدولي الجزائري، صعبة، أمام عزيمة بايرن ميونخ، في مواصلة الإنفراد بالصدارة، والإقتراب أكثر من التتويج بلقب البطولة.

يذكر أن رامي بن سبعيني، تألق بشكل ملفت في مباراة الذهاب أمام بايرن ميونخ، بتسجيله لثنائية، منح من خلالها الفوز لناديه مونشنغلادباخ.