بن سبعيني في مواجهة خاصة ضد بوريسيا دورتموند

يواجه الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، رفقة فريقه بوريسيا مونشنغلادباخ، اليوم السبت، بوريسيا دورتموند، برسم الجولة 32 من البوندسليغا.

ومن المنتظر، أن يشارك لاعب الخضر بن سبعيني، أساسيا في اللقاء، الذي سينطلق بداية من الساعة 18.30 بالتوقيت المحلي.

وسيكون ظهير المنتخب الوطني، بن سبعيني، في مواجهة خاصة، حيث سيكون في مهمة تعطيل فريقه المستقبلي بوريسيا دورتموند، في سباق المنافسة على لقب البوندسليغا.

حيث يتواجد دورتموند في المركز الثاني في الترتيب برصيد 64 نقطة، خلف المتصدر بايرن ميونيخ بفارق نقطة.

وخاصة وأن فريق رامي بن سبعيني غلادباخ، يتواجد في المركز الحادي عشر، برصيد 39 نقطة.

وبحاجة للفوز بنقاط المباراة للإقتراب من أحد المراكز المؤهلة لمنافسة دوري المؤتمرات الأوروبية، رغم صعوبة المهمة.