بن سبعيني: “كل انتصار يقربنا أكثر من هدفنا”

اعتبر الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، أن فريقه مونشنغلادباخ الألماني، حقق نتائج جيدة لحد الآن هذا موسم، لكن بإمكانهم تحقيق الأفضل بضمان المشاركة في رابطة الأبطال.

وصرح بن سبعيني، في هذ الخصوص، لصحيفة “كيكر” الألمانية: “لقد حققنا مشوار جيد إل حد الآن، في بطولة هذا الموسم”.

وأضاف الدولي الجزائري: “لو نتمكن من ضمان مرتبة مؤهلة لرابطة الأبطال، سيكون الأمر رائعا أكثر، كل انتصار يقبنا من هدفنا”.

وتابع امي بن سبعيمي: “من المؤكد أن الحصول عل المرتبة الأول في نهاية الموسم، سيكون بمثابة الحلم، لدينا فريق رائع، وقدمنا مباريات في المستوى هذا الموسم”.