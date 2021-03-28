بن سبعيني لاعب الشهر في غلادباخ

أختير الدولي الجزائري رامي بن سبعيني كأفضل لاعب لشهر مارس، في تشكيلة ناديه بوريسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وأعلنت إدارة نادي مونشنغلادباخ، عبر الحساب الرسمي للفريق، عن اختيار بن سبعيني، كأفضل لاعب لشهر مارس.

وأبدى الدولي الجزائري سعادته وفخره، بهذا التتويج، من خلال إعادة نشر تغريدة الفريق عبر حسابه الرسمي على “تويتر”.

يذكر أن رامي بن سبعيني، يتواجد حاليا رفقة المنتخب الوطني، لتحضير مباراتهم المقبلة، أمام بوتسوانا، لحساب تصفيات كان 2021.