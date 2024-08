بن سبعيني: “لا أستطيع الانتظار أكثر لبداية الموسم الجديد”

أبدى الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، تحمسه الكبير لانطلاق الموسم الكروي الجديد، وعودته للمنافسة الرسمية مع ناديه بوريسيا دورتموند الألماني.

وكتب بن سبعيني، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”: “سعيد لرؤيتكم جميعا مرة أخرى، شكرا على الأجواء الرائعة”.

وأضاف الدولي الجزائري، ونجم بوريسيا دورتموند الألماني: “لا أستطيع الانتظار أكثر لبداية الموسم الجديد”.

وجاء هذا التعليق من رامي بن سبعيني، بعد مشاركته أمس السبت، في الفوز الذي حققه ناديه بوريسيا دورتموند، بثنائية لهدف، في وديتهم أمام أستون فيلا.

Nice to see all of you again - thanks for the great atmosphere!

Can’t wait for the new season to start! 🙏🏼 @BVB pic.twitter.com/vaz88MD5ET

— Bensebaini Ramy (@bensebainiRams) August 10, 2024