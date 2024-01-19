بن سبعيني: “لا يجب أن ننسى ما قدمه محرز للمنتخب”

شدد الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، على ضرورة الوقوف إلى جانب القائد رياض محرز، الذي واجه سهام الانتقادات، بعد أدائه المخيب، في افتتاح مشوار الخضر، في “كان” كوت ديفوار، أمام أنغولا.

وسُئل بن سبعيني، عن رأيه في الانتقادات التي طالت زميله. وقال: “صراحة لست هنا من أجل الحديث عن محرز، هناك مدرب هو من يحكم على حالة اللاعب”.

قبل أن يضيف في المنطقة المختلطة، على هامش آخر حصة تدريبية قبل لقاء بوركينافاسو، غدا السبت: “أقول لهم فقط (يقصد المنتقدين) علينا أن نقف مع بعضنا البعض، خاصة في الأوقات الصعبة كالتي نمر بها حاليا”.

وختم بن سبعيني: “أطلب منهم أن يساندوا رياض وكل اللاعبين. ولا يجب أن ننسى ما قدّمه للمنتخب الوطني”.