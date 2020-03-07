 بن سبعيني: “لعبت لثلاث سنوات بدون حذاء”

الرياضة
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 بن سبعيني: “لعبت لثلاث سنوات بدون حذاء”
بقلم كريم.تيغرمت

عاد الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، لاعب نادي مونشنغلادبخ الألماني، للحديث عن فترة تكوينه، كاشفا الطريقة الخاصة التي كان يتدرب بها.

وكشف بن سبعيني، في حوار لموقع “سبورت بوتسر” الألماني: “خضت 6 سنوات من التكوين في صفوف نادي بارادو”.

وأضاف: “في المواسم الثلاثة الأولى كنا نلعب بدون أحذية، أحيانا حتى في مواجهة لاعبين أكبر منا في السن، وينتعلون أحذية”.

وتابع بن سبعيني: ” الأمر كان صعبا، لكن عادي بالنسبة لنا، كون الجميع يلعب بدون حذاء، أشكرهم كثيرا على تلك الأوقات، تعلمنا كيفية التعامل مع الكرة، والشعور بها”.


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