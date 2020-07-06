بن سبعيني :”لم أتوقع هذا النجاح مع غلادباخ”

كشف الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، بأنه لم يكن يتوقع التأهل لرابطة الأبطال الأوروبية، منذ أول موسم له مع غلادباخ.

وصرّح قائلا خلال بث في قناة خاصة “يوتيوب” :”عندما وصلت لبوروسيا مونشنغلادباخ لم أتخيل بأننا سنحقق مثل هذا الموسم الرائع”.

وواصل :”لقد كنت متفائلا ولكن ليس لدرجة ضمان التأهل لرابطة الأبطال الأوروبية لقد كان أمرا رائعا بالنسبة لنا”.

وتطرق إبن قسنطينة لتغيير منصبه، من مُدافع محوري لظهير أيسر ، مؤكدا بأنه لم يتقبل ذلك عند إنطلاقة مشواره الإحترافي.

وقال :”في البداية كنت متمسكا باللعب كمحوري، ولكن وبمرور الوقت تعودت على هذا المنصب وأنا مُرتاح فيه”.