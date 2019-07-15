بن سبعيني: “لهذا السبب لم نشعر بالإرهاق أمام نيجيريا”

أكد الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، أنه وزملائه لم يشعرو بالإرهاق، خلال مواجهة نيجيريا، ووقفو الند للند، أمام النسور الممتازة، طيلة أطوار المباراة.

وأوضح رامي بن سبعيني، السبب في ذلك، خلال تصريحاته لتلفزيون “النهار”، عقب اللقاء: “كانت مباراة القلب، لهذا السبب لم نشعر بالإرهاق”.

وأضاف مدافع الخضر: “كنا نلعب من أجل العلم الوطني، وهذا ما جعلنا لا نفكر في الإرهاق، خلال هذه المباراة، وتقديم أقصى ما لدينا”.

وختم رامي بن سبعيني: “الآن لدينا أربعة أيام راحة، علينا أولا الإسترجاع جيدا، ثم سنشرع في التحضير للمباراة النهائية”.