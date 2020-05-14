بن سبعيني محل اهتمام في فرنسا

دخل الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، لاعب مونشنغلادباخ الألماني، دائرة اهتمامات نادي أولمبيك ليون الفرنسي، تحسبا للميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف موقع “le 10sport” الفرنسي، أنه تم مؤخرا وضع اسم بن سبعيني، ضمن قائمة اهتمامات نادي ليون، استعدادا للميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح ذات المصدر، أن لاعب الخضر، يملك الصفات المثالية التي يبحث عنها المدرب رودي غارسيا، فبالإضافة لكونه جناح أيسر مثالي، بإمكانه أيضا اللعب في محور الدفاع.

يذكر أن رامي بن سبعيني (25 عاما)، تألق في أول موسم له من فرض مكانته الأساسية في مونشنغلادباخ الألماني، الذي انضم اليه الموسم المنصرم قادما من نادي رين الفرنسي، مقابل 8 مليون أورو.