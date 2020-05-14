بن سبعيني محل اهتمام في فرنسا

الرياضة
  • -
  • 0
بن سبعيني محل اهتمام في فرنسا
بقلم كريم.تيغرمت

دخل الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، لاعب مونشنغلادباخ الألماني، دائرة اهتمامات نادي أولمبيك ليون الفرنسي، تحسبا للميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف موقع “le 10sport” الفرنسي، أنه تم مؤخرا وضع اسم بن سبعيني، ضمن قائمة اهتمامات نادي ليون، استعدادا للميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح  ذات المصدر، أن لاعب الخضر، يملك الصفات المثالية التي يبحث عنها المدرب رودي غارسيا، فبالإضافة لكونه جناح أيسر مثالي، بإمكانه أيضا اللعب في محور الدفاع.

يذكر أن رامي بن سبعيني (25 عاما)، تألق في أول موسم له من فرض مكانته الأساسية في مونشنغلادباخ الألماني، الذي انضم اليه الموسم المنصرم قادما من نادي رين الفرنسي، مقابل 8 مليون أورو.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=820012

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com