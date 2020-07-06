بن سبعيني مرشح لجائزة أفضل لاعب لهذا الموسم في غلادباخ

أختير الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، من طرف إدارة ناديه بوريسيا مونشنغلادباخ الألماني، ضمن المرشحين لجائزة لاعب الموسم في الفريق.

ونشرت إدارة نادي مونشنغلادباخ، عبر الحساب الرسمي للفريق، قائمة تضم 6 لاعبين، للتنافس على جائزة أفضل لاعب في الفريق لموسم 2019-2020.

وتواجد بن سبعيني، ضمن هذه القائمة، باعتباره من اللاعبين اللذين تحصلوا على جائزة لاعب الشهر، لمرة واحدة على الأقل في هذا الموسم.

يذكر أن رامي بن سبعيني، تألق هذا الموسم رفقة مونشنغلادباخ، فبالإضافة لآدائه الكبير في الـ26 مباراة التي شارك فيها، سجل 5 أهداف، ومنح 5 تمريرات حاسمة.