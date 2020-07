بن سبعيني مرشح لجائزة أفضل لاعب لهذا الموسم في غلادباخ

ونشرت إدارة نادي مونشنغلادباخ، عبر الحساب الرسمي للفريق، قائمة تضم 6 لاعبين، للتنافس على جائزة أفضل لاعب في الفريق لموسم 2019-2020.

وتواجد بن سبعيني، ضمن هذه القائمة، باعتباره من اللاعبين اللذين تحصلوا على جائزة لاعب الشهر، لمرة واحدة على الأقل في هذا الموسم.

يذكر أن رامي بن سبعيني، تألق هذا الموسم رفقة مونشنغلادباخ، فبالإضافة لآدائه الكبير في الـ26 مباراة التي شارك فيها، سجل 5 أهداف، ومنح 5 تمريرات حاسمة.

🏆 Was haben diese 6⃣ Borussen gemeinsam? Genau, sie alle haben 2019/20 die Trophäe "Spieler des Monats" mindestens einmal in die Höhe strecken dürfen und sind somit für die Wahl zum #CichonPM-Spieler der Saison nominiert. 🙌 Stimmt jetzt in der FohlenApp für euren Favoriten ab! pic.twitter.com/7dDNPWikIg

