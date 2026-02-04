بن سبعيني مرشح لمغادرة دورتموند !

تلقت إدارة نادي بوروسيا دورتموند الألماني، عرضا رسميا، لبيع لاعبها الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني.

وكشف الصحفي الايطالي، نيكولا شيرا، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” عن مفاوضات جارية بين دورتوند ونادي غلطة سراي التركي، بشأن مدافع “الخضر”.

ويرتبط بن سبعيني، مع الفريق الألماني بعقد يمتد إلى صيف 2027. إلا أن إمكانية بيعه حاليا تبقى كبيرة، لاسيما وأنه لم يعد يحظى بثقة المدرب نيكو كوفاتش. حيث تراجعت اسمه بشكل كبير في دورتموند مقارنة بالمواسم الثلاثة الأولى.

يشار إلى أن الميركاتو الشتوي في تركيا مستمر إلى غاية هذا الجمعة الـ 6 فيفري الجاري. ويبقى ملف الدولي الجزائري، مفتوحا على كل الاحتمالات. لاسيما وأنه يبحث عن اللعب بانتظام، تحسبا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.