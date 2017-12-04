بن سبعيني مطلوب في «البريمير ليغ»

لاتزال أسهم الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني مُرتفعة في سوق التحويلات الأوروبي، رغم الإصابات التي جعلت مُستواه يتراجع هذا الموسم.

وأشارت تقارير بريطانية، بأن نادي «ساوثهامتون» يضع المُدافع الصاعد في حساباته، وينوي تقديم عرض رسمي لاستقدامه في الميركاتو الشتوي القادم.

وحسب نفس المصادر، فإن «السيانتس» يُتابعون إبن قسنطينة، تحسبا لرحيل نجهم الهولندي «فيرجيل فان جيك»، المطلوب من كُبريات الفرق الأوروبية.

يُذكر في الأخير، بأن رامي يتأهب للعودة إلى المُنافسة الرسمية، بداية من الأسبوع القادم، بعدما بقي خارج الخدمة لشهر كامل.