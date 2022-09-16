بن سبعيني مطلوب في كبير إيطاليا

كشفت صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية أن النجم الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، يتواجد في مفكرة إنتر ميلان الإيطالي.

وبحسب ذات المصدر فإن إدارة النيراتزوري تُفكر حاليا في ضم أليخاندرو غريمالدو لاعب بنفيكا البرتغالي، بعد كأس العالم في قطر.

لكن في حالة عدم إبرام هذه الصفقة، سيكون الخيار الآخر، رامي بن سبعيني، لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

ويُذكر أن بطل إفريقيا رفقة الخضر سنة 2019 يرتبط بعقد مع مونشنغلادباخ حتى جوان 2023 ويقترب من تجديده.