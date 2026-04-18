بن سبعيني ممرراً حاسماً في مواجهة هوفنهايم و دورتموند

بصم الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، اليوم السبت، على تمريرة حاسمة في مواجهة هوفنهايم، برسم الجولة 30 من الدوري الألماني “البوندسليغا”.

ودخل بن سبعيني كبديل في الدقيقة 42 مكان زميله نيكلاس زوله المصاب، حيث شغل مركز مدافع أيمن، ونجح في تقديم مردود مقبول خلال أطوار اللقاء.

وكان الفريق المضيف قد افتتح باب التسجيل عبر أندريه كراماريتش من علامة الجزاء في الدقيقة 42، قبل أن يعود دورتموند في النتيجة بفضل تمريرة حاسمة من بن سبعيني في الدقيقة 87، حيث منح كرة دقيقة في العمق لزميله غراسي الذي أسكنها الشباك معلنًا هدف التعادل.

غير أن فرحة دورتموند لم تدم طويلًا، إذ عاد كراماريتش ليخطف هدف الفوز لصالح هوفنهايم من ركلة جزاء في الدقيقة 90+8، مانحًا فريقه انتصارًا قاتلًا.

وتحصل رامي بن سبعيني على تنقيط 7.1، ليواصل مساهماته هذا الموسم، حيث بلغ رصيده 4 أهداف وتمريره حاسمة واحدة خلال 20 مباراة في البوندسليغا.