بن سبعيني ممررا حاسما في مواجهة دورتموند و فولفسبورغ

قدّم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني أداءً مميزًا مع ناديه بوروسيا دورتموند، اليوم السبت، خلال المواجهة التي جمعته بفولفسبورغ ضمن الجولة 32 من الدوري الألماني.

حيث ساهم بتمريرة حاسمة جاء منها الهدف الثالث في اللقاء الذي انتهى بفوز كبير لدورتموند بنتيجة 4-0.

وواصل بن سبعيني تقديم مستويات جيدة، مؤكداً جاهزيته في هذا المنعطف الأخير من الموسم. في وقت يسعى فيه دورتموند لإنهاء الدوري بأفضل ترتيب ممكن.

ليصل خريج مدرسة أتلتيك بارادو هذا الموسم، للمساهمة التهديفية رقم السادسة في البوندسليغا (هدف + 5 تمريرات حاسمة) في 28 مباراة.

من جهته، شارك المهاجم الجزائري أمين عمورة كبديل في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، من جانب فولفسبورغ. وقدم أداء متوسطًا في الدقائق التي لعبها. دون أن يترك بصمة واضحة، في ظل تفوق المنافس وصعوبة اختراق دفاع دورتموند المتماسك.