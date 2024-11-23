بن سبعيني ممرر حاسم في مناسبتين ويقود دورتموند لفوز عريض أمام فرايبورغ

تألق الظهير الأيسر الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، فريقه بوروسيا دورتموند لفوز كبير، أمام فرايبورغ، في الجولة 11 من “البوندسليغا” الألمانية.

وشارك خريج مدرسة أتلتيك بارادو، أساسيا، في مواجهة اليوم السبت، ولغاية الدقيقة الـ78 من الشوط الثاني. كما تمكن اللاعب من تقديم تمريرتين حاسمتين في المواجهة، الأولى في الدقيقة السابعة من الشوط الأول، والثانية في الدقيقة السابعة والسبعين من الشوط الثاني.

ونال لاعب الخضر، بن سبعيني، تنقيط جيد في المواجهة بعلامة 7.8، كثاني أعلى تنقيط في اللقاء.

للإشارة، وصل رامي بن سبعيني، للمساهمة رقم أربعة مع فريقه في “البوندسليغا”، بتقديمه هدف وثلاث تمريرات حاسمة، من أصل 535 دقيقة أي عشرة مواجهات خاضها اللاعب هذا الموسم في الدوري الألماني.