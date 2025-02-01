بن سبعيني ممرر حاسم ويقود دورتموند لأول فوز بعد أربع مباريات

بصم المدافع الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، اليوم السبت، على تمريرة حاسمة، في مواجهة فريقه بورويا دورتموند أمام نادي هايدنهايم.

في إطار مواجهة الجولة الـ20 من “البوندسليغا” الألمانية.

وعلى غير العادة، خاض لاعب الخضر، هذه المواجهة في منصب متوسط ميدان، في كامل أطوارها، وقدم تمريرة هدف الفوز لفريقه، في الدقيقة الـ63 من الشوط الثاني. وتنتهي المباراة بالفوز هدفين مقابل هدف.

ويأتي هذا الفوز الأول لدورتموند في “البوندسليغا”، بعد 3 هزائم متتالية وتعادل.

للإشارة، وصل رامي بن سبعيني، للمساهمة التهديفية الثامنة لهذا الموسم في 26 مباراة هذا الموسم، 3 أهداف و 5 تمريرات حاسمة.