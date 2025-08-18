بن سبعيني ممرّرا حاسما ويقود دورتموند إلى الدور الثاني من كأس ألمانيا

واصل الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، تقديم عروضه القوية بقميص بوروسيا دورتموند، بعد مساهمته الفعالة في الفوز على نادي إيسن بهدف دون رد، ضمن منافسات كأس ألمانيا.

وهي النتيجة التي منحت النادي الأصفر بطاقة العبور إلى الدور القادم من المسابقة.

وشارك بن سبعيني أساسياً في اللقاء وظهر بثقة كبيرة على مستوى الجهة اليسرى. حيث قدّم تمريرة حاسمة جاء منها الهدف الوحيد في المباراة، والذي سجله المهاجم غيراسي بعد كرة دقيقة.

وعكساً للأداء المتوازن الذي بات يميزه، جمع بن سبعيني بين الانضباط الدفاعي والفعالية الهجومية. إذ تميز بتحركاته الذكية وتمركزه الجيد سواء في التغطية الخلفية أو في بناء الهجمات.

موقع الإحصائيات المتخصص “هوسكورد” منح بن سبعيني تقييماً جيدا بلغ 8.0 من 10، وهو من بين الأعلى في اللقاء.

ويمثل هذا الظهور تأكيداً إضافياً على المكانة التي يحظى بها خريج أكاديمية بارادو في بوروسيا ودوره المتصاعد.