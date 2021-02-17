بن سبعيني: “مواجهة ريال مدريد وراموس تجعلك تشعر بالفخر”

الرياضة
  • -
  • 0
بن سبعيني: “مواجهة ريال مدريد وراموس تجعلك تشعر بالفخر”
بقلم أمير بهلول

أبدى النجم الجزائري “رامي بن سبعيني” عن فخره الشديد بعد مواجهته لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال “بن سبعيني” في حوار أجراه مع “BBC”: “من الفخر مواجهة ريال مدريد، الفريق الذي أمضيت حياتي وأنا أشاهده على التلفاز”.

وأضاف: “لا تصدق ذلك حتى عندما تكون فوق أرضية الميدان، خاصة بوجود لاعب مثل راموس”.

وتابع: “لم أتحدث شخصيا مع راموس لكن في إحدى اللقطات عاتبني على تدخلي على كورتوا ولم أرد الدخول في نقاش معه”.

في حين ختم كلامه: “لم أصل لمستوى راموس وحتى لربع مع قام به، على كل المشوار لا يزال أمامي وسأواصل العمل بجد”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=960917

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com