بن سبعيني: “مواجهة ريال مدريد وراموس تجعلك تشعر بالفخر”

أبدى النجم الجزائري “رامي بن سبعيني” عن فخره الشديد بعد مواجهته لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال “بن سبعيني” في حوار أجراه مع “BBC”: “من الفخر مواجهة ريال مدريد، الفريق الذي أمضيت حياتي وأنا أشاهده على التلفاز”.

وأضاف: “لا تصدق ذلك حتى عندما تكون فوق أرضية الميدان، خاصة بوجود لاعب مثل راموس”.

وتابع: “لم أتحدث شخصيا مع راموس لكن في إحدى اللقطات عاتبني على تدخلي على كورتوا ولم أرد الدخول في نقاش معه”.

في حين ختم كلامه: “لم أصل لمستوى راموس وحتى لربع مع قام به، على كل المشوار لا يزال أمامي وسأواصل العمل بجد”.