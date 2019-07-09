بن سبعيني: “مواجهة كوت ديفوار ليست حافزا لنا لأننا محفزين تلقائيا”

أكد المدافع الأيسر للمنتخب الوطني رامي بن سبعيني أن مواجهة كوت ديفوار ليست حافزا بعد الهزيمة المسجلة في نهائيات كاس امم إفريقيا 2015 بنتيجة 3-1.

وتحدث بن سبعيني عن المباراة المقبلة على هامش المنطقة المختلطة التي نظمها أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي عشية اليوم بملعب بيترو سبورت قائلا:

“سندخل مباراة اليوم مثل المباريات السابقة، نعلم جيدا أن أغلب منتخبات إفريقيا حاليا يملكون نفس المستوى، ونحن نحضر لهذه المباارة مثلما حضرنا لكل المباريات السابقة، وإن شاء الله يوفقنا الله”

وأضاف: “لا أعتقد أن مواجهة كوت ديفوار الذي فاز علينا سنة 2015 تعتبر حافزا بالنسبة بنا لأننا محفزين تلقائيا في كل المباريات التي نلعبها”.