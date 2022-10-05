إعــــلانات
الرياضة

بن سبعيني مُرشح لجائزة جديدة في البوندسليغا

بقلم حواز عبد النور
بن سبعيني مُرشح لجائزة جديدة في البوندسليغا
صورة مركبة
  • 49
  • 0

رُشح النجم الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، لجائزة جديدة في الدوري الألماني.

حيث تواجد المُدافع الأيسر لفريق بوروسيا مونشنغلادباخ في قائمة المُرشحين للتتويج بجائزة لاعب شهر سبتمبر في البوندسليغا.

وجاء ترشيح ابن مدينة قسنطينة لهاته الجائزة بفضل تألقه خلال الشهر المنقضي.

وترك الحساب الرسمي للبوندسليغا الحرية لمتابعيه من أجل اختيار اللاعب الأفضل من خلال التصويت.

رابط دائم : https://nhar.tv/s0hiz
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر