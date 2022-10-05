بن سبعيني مُرشح لجائزة جديدة في البوندسليغا

رُشح النجم الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، لجائزة جديدة في الدوري الألماني.

حيث تواجد المُدافع الأيسر لفريق بوروسيا مونشنغلادباخ في قائمة المُرشحين للتتويج بجائزة لاعب شهر سبتمبر في البوندسليغا.

وجاء ترشيح ابن مدينة قسنطينة لهاته الجائزة بفضل تألقه خلال الشهر المنقضي.

وترك الحساب الرسمي للبوندسليغا الحرية لمتابعيه من أجل اختيار اللاعب الأفضل من خلال التصويت.