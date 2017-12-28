بن سبعيني مُرشح لخلافة أغلى مُدافع في العالم!!

عاد إسم الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني ليُطرح على طاولة نادي “ساوثهامتون” بعد فُقدانه لخدمات نجمه الهولندي، “فيرجيل فان دجيك”.

وأشارت تقارير بريطانية بأنّ خريج مدرسة بارادو، مُرشح لخلافة أغلى مُدافع في العالم والذي وقع لليفربول بقيمة 84 مليون أورو.

ويمتلك “الساينتس” سيولة مالية ضخمة، ستسمح لهم بالتفاوض مع “رين” لشراء عقد مُدافع “الخضر” الصاعد والمُرتبط بعقد الى غاية 2020.

وكان الإعلام الفرنسي وعلى رأسه “ليكيب”، أكد بأن بن سبعيني يُريد تغيير الأجواء، لعدم رضاه عن وضعيته مع أبناء “لابروتان”.