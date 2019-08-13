بن سبعيني مُنتظر في ألمانيا للتوقيع مع هذا الفريق

سيتواجد الدولي الجزائري رامي بن سبعيني في الأراضي الألمانية في الساعات القادمة للتوقيع مع ناديه الجديد، وفقا لموقع “غول” العالمي.

وأوضح الموقع بأن المُدافع مُتعدد المناصب على موعد مع إجراء الفحوصات الطبية مع “بوروسيا مونشنغلادباخ”، والذي إقترب من حسم صفقته.

وأشار ذات المصدر بأن “دي فوهلن” مثلما يُلقبون، توصلوا لإتفاق نهائي مع رين لشراء عقد صاحب القدم اليُسرى بشكل نهائي.

وكان أوليفيي ليتونغ رئيس رين أكد نهاية الأسبوع المُنصرم بأن المُفاوضات مع “غلادباخ” مُتقدمة بشكل إيجابي، بشأن إبن مدينة قسنطينة.