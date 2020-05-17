“بن سبعيني” نجم العرب في البوندسليغا ويتفوق على ثنائي المغرب

لم يمر تألق النجم الدولي الجزائري “رامي بن سبعيني” مع فريقه “بوروسيا مونشنغلادباخ” في مواجهة “آنتراخت فرانكفورت” أمسية السبت مرور الكرام.

موقع كووورة العربي اختار الظهير الأيسر للخضر كأفضل لاعب عربي في الجولة ال26 من الدوري الألماني بعد تسجيله لهدف وتقديمه تمريرة حاسمة.

وأضاف الموقع أن إبن مدينة قسنطينة تفوق على أشرف حكيمي وأمين حارث واستحق لقب “نجم العرب في أسبوع عودة البوندسليغا”.

وكان “بن سبعيني” ثاني أفضل لاعب في المواجهة التي انتهت بفوز غلادباخ ب3-1 حسب موقع “هوسكورد” الذي منحه علامة 8.2.