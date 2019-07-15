بن سبعيني: “نحن في إنتظار منتخب السنغال”

أبان الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، عزيمة كبيرة، على الإطاحة بمنتخب السنغال، في الدور النهائي من أمم إفريقيا 2019، وإحراز التاج الإفريقي.

وصرح رامي بن سبعيني، لتلفزيون “النهار”، بخصوص المباراة النهائية: “أتمنى أن نكون في الموعد خلال المباراة النهائية، وأن لانخيب أنصارنا”.

وأضاف مدافع الخضر: “نحن في إنتظار منتخب السنغال، وإن شاء الله سنعيد الكرة، ونفوز عليهم مثلما فعلناها في المرة السابقة”.

يذكر أن المنتخب الجزائري، فاز على منتخب السنغال، بنتيجة 1-0، في دور المجموعات من نهائيات أمم إفريقيا 2019، عن طريق هدف يوسف بلايلي.