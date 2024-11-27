بن سبعيني هدافا أمام دينامو زغرب

بصم المدافع الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، اليوم الأربعاء، على أول أهدافه في منافسة دوري أبطال أوروبا في نسختها الحالية.

وتمكن المدافع الجزائري من تسجيل الهدف الثاني لصالح فريقه بوروسيا دورتموند أمام دينامو زغرب الكرواتي، في الدقيقة الـ 56 من المباراة بضربة رأسية محكمة إثر ركنية.

كما نال بن سبعيني، أعلى تنقيط في المواجهة بعلامة 8.5، حيث قدم اللاعب 3 تمريرات مفتاحية، سجل هدفا، وحسم لصالحه 9 صراعات ثنائية على الكرة.

وأنهى بوريسيا دورتموند المواجهة بالفوز بثلاثية نظيفة، أمام دينامو زغرب، ليرفع رصيده للنقطة 12 في المركز الرابع في الترتيب العام.

للإشارة، خاض رامي بن سبعيني مع فريقه دورتموند في خمس مواجهات هذا الموسم، أربع منها أساسيا، بمجموع 357 دقيقة لعب، وسجل هدفا وحيداً في البطولة لحد الآن.