بن سبعيني هدافًا أمام يوفنتوس وغويري يشارك في سقوط مارسيليا بـ مدريد

عرفت الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، حضورًا لافتًا لنجمي “الخُضر” رامي بن سبعيني وأمين غويري.

ونجح بن سبعيني في هز شباك يوفنتوس رفقة بوروسيا دورتموند، بينما اكتفى غويري بمشاركة متأخرة مع أولمبيك مارسيليا أمام ريال مدريد بملعب سانتياغو بيرنابيو.

خريج مدرسة بارادو خطف الأضواء بعدما سجل هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة 86، مانحًا دورتموند تعادلًا مثيرًا (4-4) أمام يوفنتوس.

المدافع الجزائري خاض اللقاء كاملًا وقدم مردودًا مقبولًا بتقييم بلغ 6.4، مؤكدا شخصيته القوية في المواعيد الكبرى.

على صعيد آخر، سقط أولمبيك مارسيليا بهدفين مقابل هدف أمام ريال مدريد. في مباراة شارك فيها المهاجم الجزائري أمين غويري بديلًا في الدقيقة 78 في منصب الجناح الأيسر.

ورغم محاولاته لتنشيط الخط الأمامي، إلا أنه اكتفى بأداء متوسط بتقييم 6.5.