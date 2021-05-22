بن سبعيني هداف ويقود غلادباخ لفوز جديد

ساهم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني في الفوز الذي حققه ناديه بوريسيا منشنغلادباخ، اليوم السبت، على حساب فيردر بريمن.

وشارك بن سبعيني أساسيا، في هذه المباراة، ضمن تشكيلة ناديه غلادباخ، في مواجهة بريمن، ضمن ختام الدوري الألماني.

وبرز الدولي الجزائري في الدقيقة الـ58، أين سجل الهدف الثالث في هذه المبارة، معمقا الفارق لصالح غلادباخ.

وأنهى بن سبعيني، هذه المباراة، بفوز جديد رفقة ناديه غلادباخ، على حساب فيردير بريمن، بنتيجة 4-2.

يذكر أن رامي بن سبعيني، وبعد هدفه الأخير اليوم السبت، في شباك بريمن، رفع رصيده هذا الموسم لأربعة أهداف.